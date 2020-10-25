Власти в Карелии будут принудительно сносить частные постройки в плохом состоянии

Муниципальные власти в Карелии будут через суд добиваться принудительного сноса частных построек, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы должны соблюсти огромное количество административных процедур, начиная с предупреждений, заканчивая протоколом об административных правонарушениях, выходом в суд с соответствующей доказательной базой…чтобы суды были в нашу пользу, в пользу органов местного самоуправления", - сказала Свидская.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, у собственников полуразрушенных построек есть не только права, но и обязанности.

"Нужно содержать свою собственность в приличном состоянии, либо избавляться от нее", - добавил губернатор.

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