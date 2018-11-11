Власти в Карелии меняются, а их эффективность – нет, считает политолог

Политолог Олег Реут сравнил заявления представителей правительства Карелии относительного будущего региональной экономики.

Удивительная вещь Интернет. Он действительно помогает оценить эффективность действий властей. Обратишься в цифровой архив, а там так называемые "новости из будущего". После ознакомления с ними не так уж и трудно исследовать наступившие события для того, чтобы понять, как реализуется политическая воля, как разворачиваются инвестиционные проекты, насколько власти могут адекватно понимать происходящие изменения.

Четыре года назад профильное министерство экономики Карелии возглавлял Валентин Чмиль. Многим предпринимателям он запомнился по формуле "республика-промежуток" и готовности "заниматься проституцией". В рамках подготовки осеннего заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Республики Карелия (как известно, весной заседание проходит в Москве, осенью – в Петрозаводске) в октябре 2014 года Чмиль декларировал: "Одно из важных направлений работы в [инвестиционном] направлении – создание индустриальных парков. На первом этапе на территории Карелии планируется создание пяти таких парков, где смогут разместиться инновационные производства".

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