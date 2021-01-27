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Власти в очередной раз попытались ликвидировать точки нелегальной торговли в Петрозаводске

Новости. Общество
11:09, 28 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Административному наказанию подверглись продавцы сухофруктов, орехов и рыбы, предлагавшие свой товар на улицах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска провели очередной рейд по местам несанкционированной торговли. В минувшую среду, 27 января, в ходе рейда специалисты вновь выявили несколько мест несанкционированной торговли.

Так, на проспектах Октябрьском и Александра Невского, улицах Антикайнена и Маршала Мерецкова продавцы предлагали горожанам непродовольственные товары, сухофрукты, орехи и рыбу.

По фактам незаконного предпринимательства составлены протоколы об административных правонарушениях.

Мероприятия по пресечению нелегальной коммерции в карельской столице проводятся регулярно по поручению главы города. В рейдах принимают участие сотрудники комитета экономического развития администрации, представители правоохранительных и надзорных органов. Во время инспектирования объектов специалисты также проверяют соблюдение гражданами противоэпидемиологических требований.

Администрация призывает петрозаводчан избегать мест несанкционированной торговли, где реализуются товары ненадлежащего качества, без сопроводительных документов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-28 11:24:22
У власти нет зубов. Это в цифровом веке! Вышел на улицу и ты уже не принадлежишь только себе. Отвечай за все проделки.
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