Власти выделят дополнительно 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент в интернете

АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей для духовного воспитания населения через интернет.

Как сообщает РБК, об этом говорится в материалах Федерального казначейства.

Средства предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд рублей.



За счет дополнительных 7 млрд руб. планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года, сообщил РБК источник в медиаотрасли.

Информацию об увеличении бюджета и его целях РБК подтвердил гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин. Источник в администрации президента также верифицировал цифры, однако отметил, что до конца года реализовывать проекты необязательно.



В следующем году есть перспективы «значимого увеличения объемов средств» — в 1,5 раза, на дальнейшую перспективу — в два раза, добавил собеседник РБК в администрации президента.