Власти выписали более 130 предостережений торговцам Петрозаводска за установку рекламных штендеров

Петрозаводские муниципальные инспекторы проводят рейды по борьбе с незаконными выносными щитовыми конструкциями, сообщили в администрации города.

По поручению главы города ведется работа по контролю за выполнением требований Правил благоустройства и регионального законодательства.

Более 130 предостережений о недопустимости пренебрежения требованиями Правил благоустройства составили с начала года муниципальные инспекторы в отношении владельцев двусторонних выносных щитовых конструкций (штендеров) в рамках проводимых профилактических мероприятий. Только в центральной части Петрозаводска выявлено 80 случаев нарушения положений городских и республиканских нормативных актов.

"Штендеры мешают уборке города, ремонту пешеходной инфраструктуры, в том числе и в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Переносные конструкции, установленные на газонах, мешают проезду спецтехники, а размещенные на тротуарах - движению граждан", - отметил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

С 12 июля вступили в силу изменения в республиканский Закон "Об административных правонарушениях".

За самовольное использование территорий общего пользования в целях размещения движимого имущества, в нарушение порядка пользования такими территориями, установленного муниципальными правовыми актами, предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.