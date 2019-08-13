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Новости. Происшествия
08:20, 13 Августа 2019
фото: сайт мэрии Петрозаводска

Власти заявили о ликвидации последствий протечки нефтепродуктов в Петрозаводске

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Мэрия Петрозаводска сообщает, что последствия попадания нефтепродуктов в реку Лососинка устранены.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление об отмене режима повышенной готовности для сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Карелии, введенного из-за утечки нефтесодержащей воды, передает пресс-центр администрации города.

Работы по ликвидации последствий разлива содержащей нефтепродукты жидкости вблизи здания 15Г по Лососинскому шоссе полностью завершены. 

Сообщение о попадании нефтесодержащей воды в Лососинку поступило в администрацию города 1 августа. Установлено, что вблизи водоема неизвестные лица, поиском которых заняты сотрудники правоохранительных органов, пытались выкопать цистерну, где раньше хранилось дизельное топливо. В ходе работ с применением тяжелой техники емкость была повреждена. В образовавшиеся отверстия стала попадать дождевая вода. Цистерна переполнилась, после чего содержащая нефтепродукты вода попала в реку

На Лососинке были установлены боновые заграждения, а загрязненную территорию обработали сорбентом, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Поврежденную цистерну, которая стала причиной попадания нефтесодержащей воды в почву и в воду Лососинки, извлекли из земли и вывезли для безопасной утилизации. Выполнены профилактические работы на трубопроводе ливневой канализации рядом с местом ЧП. Котлован, образовавшийся после извлечения топливной емкости, засыпан чистым грунтом, заявили в администрации города.

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