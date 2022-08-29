Власти заявили о начале отопительного сезона в военных городках в Карелии

Жилищно-коммунальная служба в структуре Минобороны России, которая отвечает за теплоснабжение военных городков, подключила все объекты на территории Карелии.

Об этом сообщили в Центральном жилищно-коммунальном управлении Минобороны России по Западному военному округу.

«Начало отопительного периода на объектах казарменно-жилищного фонда и социальной инфраструктуры … стартовало в плановом режиме без аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, перед началом сезона были проведены работы по повышению надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения военных городков.

В Петрозаводске и районах Карелии жилищно-коммунальная служба Минобороны предоставляет коммунальные услуги в 54 военных городках.