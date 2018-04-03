Власти заявили об увеличении объемов строительства в Карелии

В министерстве экономического развития и промышленности республики сообщили о росте показателей в строительной сфере в начале 2018 года.

Объем выполненных работ в строительной сфере составил 1 млрд 450 млн руб., или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января-февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Минэка Карелии.

В январе-феврале 2018 года на территории республики введено в действие 24,2 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,9 раза превышает уровень января-февраля 2017 года.

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