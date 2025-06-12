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Власти заказали исследование уровня коррупции в Карелии за 300 тысяч рублей

Новости. Общество
21:15, 16 Июня 2025
фото: © alexkich / Adobe Stock

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Власти Карелии планируют провести социологическое исследование для оценки уровня коррупции в республике.

Соответствующий заказ разместили на сайте госзакупок.

На эти цели администрация главы готова выделить 300 тысяч рублей.

В планах у властей — провести опрос местных жителей и представителей бизнеса. В анкетировании смогут прининять участие только жители старше 18 лет и проживающие в Карелии не менее двух лет.

В итоге должны опросить минимум 400 человек, и не менее 100 анкет должны собрать при опросе компаний и предпринимателей, ведущих бизнес на территории республики.

Одно из обязательных условий заказа — проведение анкетирования в Петрозаводске, Костомукше, Сегежском, Сортавальском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Кемском, Кондопожском и Олонецком районах.

Предоставляется и готовый шаблон анкет. Так, например, у местных жителей предлагают уточнить, как часто им приходится сталкиваться со взяточничеством, при каких обстоятельствах и за какую сумму можно точно решить проблему. Подготовили вопросы и для представителей бизнеса: сколько раз в год приходится взаимодействовать с должностными лицами органов власти, если приходилось давать взятку, то кому и в каком объеме и другие.

Необходимо указать и причину отказа в участии в опросе. Здесь представлены варианты ответа: слишком длинная анкета или страшно отвечать на вопросы.

Результаты опросов необходимо будет предоставить до 20 ноября. Заявки на проведения исследования принимаются до 19 июня.

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