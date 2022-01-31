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Власти заплатили предпринимателям, а они — своим работникам по требованию прокуратуры Карелии

Новости. Общество
08:20, 01 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Прокуратура Карелии добивается от органов власти погашения долгов по контрактам, а от предпринимателей — выплаты зарплаты работникам.

Результаты этой работы были подведены на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства, посвященного итогам работы за 2021 год.

Прокурорское реагирование побудило заказчиков погасить задолженность перед предпринимателями на сумму свыше 121 млн рублей.

За это же время благодаря прокурорскому вмешательству были выплачены долги по оплате труда на сумму свыше 30,4 млн. рублей более 500 работникам.

 

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