Власти запретят «маршрутчикам» самовольно менять график движения

Российские власти ограничат для перевозчиков возможность произвольно менять или закрывать маршруты общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и тем более их произвольного сокращения. Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта и, если они ухудшаются, допускать на линии других предпринимателей, чтобы появились новые маршруты, больше граждан могли начать свой бизнес, а конкуренция за пассажиров нарастала», — подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что решение направлено в том числе на сдерживание роста стоимости проезда в общественном транспорте. Как пояснил премьер, сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки, и далеко не все из них делают это вынужденно из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, ведь перегруженные автобусы приносят им больше прибыли, констатировал Мишустин.

«При этом они сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически, не допуская конкурентов. Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками», — указал он.