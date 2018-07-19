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Новости. Общество
20:40, 19 Июля 2018

Власти запретят называть "российским сыром" сделанный не по ГОСТу продукт

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Правительство намерено запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу.

Предложение запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этого стандарта, в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, сообщает РБК. В пресс-службе Росстандарта подтвердили такую инициативу.

Бороться с проблемой "легальной фальсификации", которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Под "легальной фальсификацией" подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара — производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, следовало из доклада руководителя Роскачества Максима Протасова к заседанию госкомиссии 27 сентября. Сейчас такое введение в заблуждение потребителя формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет.

Ранее Роскачество уже обращало внимание на то, что на полках есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые принципиально отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ).

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) введение запрета на ГОСТ-названия поддерживает, сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. По его словам, так называемая легальная фальсификация действительно является большой проблемой для рынка. Потребителя вводят в заблуждение относительно потребительских свойств товара, которыми он не обладает, например, "в упаковке якобы йодированной соли, произведенной по техническим условиям, содержание йода может быть в 80 раз меньше, чем в соли, выпущенной по ГОСТу", указывает он. Зачастую товары, выпущенные по ТУ, за счет экономии на ингредиентах или их пропорциях стоят дешевле и стоят на полке рядом с ГОСТовскими, таким образом фактически "отбирая" долю рынка добросовестных игроков. "При этом продукция, произведенная по ТУ, безусловно, имеет право на существование, главное, в данном случае соблюдать добросовестные правила игры", — добавляет он.

Категория "российский сыр" — одна из самых популярных в России, такие сыры (произведенные и по ТУ, и по ГОСТу) занимают значительную долю рынка. "В случае с сыром и нарушениями ГОСТа необходимо серьезно подходить к проверкам и методикам, важно, чтобы к этому были привлечены высококвалифицированные специалисты отрасли — ГОСТ прописывает и наличие индивидуального вкуса, цвета, запаха, размера глазков и т.д.", — отмечает Жебит.

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Комментарии

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deep
2018-07-19 20:53:19
Чинуши совсем уху ели! Надо бороться не с названием продукта, а его фальсификацией, и всякие ТУ запретить, только ГОСТ, отклонение от которого карается штрафом солидным, а при повторе только тюрьма.
Гость
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