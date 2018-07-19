Власти запретят называть "российским сыром" сделанный не по ГОСТу продукт

Правительство намерено запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу.

Предложение запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этого стандарта, в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, сообщает РБК. В пресс-службе Росстандарта подтвердили такую инициативу.

Бороться с проблемой "легальной фальсификации", которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Под "легальной фальсификацией" подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара — производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, следовало из доклада руководителя Роскачества Максима Протасова к заседанию госкомиссии 27 сентября. Сейчас такое введение в заблуждение потребителя формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет.

Ранее Роскачество уже обращало внимание на то, что на полках есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые принципиально отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ).

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) введение запрета на ГОСТ-названия поддерживает, сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. По его словам, так называемая легальная фальсификация действительно является большой проблемой для рынка. Потребителя вводят в заблуждение относительно потребительских свойств товара, которыми он не обладает, например, "в упаковке якобы йодированной соли, произведенной по техническим условиям, содержание йода может быть в 80 раз меньше, чем в соли, выпущенной по ГОСТу", указывает он. Зачастую товары, выпущенные по ТУ, за счет экономии на ингредиентах или их пропорциях стоят дешевле и стоят на полке рядом с ГОСТовскими, таким образом фактически "отбирая" долю рынка добросовестных игроков. "При этом продукция, произведенная по ТУ, безусловно, имеет право на существование, главное, в данном случае соблюдать добросовестные правила игры", — добавляет он.

Категория "российский сыр" — одна из самых популярных в России, такие сыры (произведенные и по ТУ, и по ГОСТу) занимают значительную долю рынка. "В случае с сыром и нарушениями ГОСТа необходимо серьезно подходить к проверкам и методикам, важно, чтобы к этому были привлечены высококвалифицированные специалисты отрасли — ГОСТ прописывает и наличие индивидуального вкуса, цвета, запаха, размера глазков и т.д.", — отмечает Жебит.