Властям Финляндии передадут манифест об открытии границы с Россией

Русскоязычное общество в Финляндии передаст правительству манифест об открытии границы с Россией, подписанный в ходе митингов в воскресенье.

Как пишет издание РИА Новости , русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto) в Финляндии сообщило, что передаст правительству манифест об открытии границы с Россией, подписанный в ходе митингов в воскресенье.

«На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства, а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через „Вайниккала“, которое мы отправляли ещё месяц назад», — говорится в сообщении общества в Telegram-канале.

Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах в воскресенье. Среди других требований, обозначенных в манифесте — прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.

По словам общества, в преддверии праздников ситуация на КПП «Нарва» в Эстонии, наиболее популярном для объезда закрытой границы, ухудшается с каждым днем.

«Вчера уже 400 человек не успело пройти эстонскую границу до закрытия! А те, кто прошли — простояли более 12 часов на морозе», — говорится в сообщении.