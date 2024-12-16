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Властям Финляндии передадут манифест об открытии границы с Россией

Новости. Общество
12:20, 17 Декабря 2024
фото: © Скриншот с фото: @KainuunRaja / Twitter*

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Русскоязычное общество в Финляндии передаст правительству манифест об открытии границы с Россией, подписанный в ходе митингов в воскресенье.

Как пишет издание РИА Новости, русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto) в Финляндии сообщило, что передаст правительству манифест об открытии границы с Россией, подписанный в ходе митингов в воскресенье.

«На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства, а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через „Вайниккала“, которое мы отправляли ещё месяц назад», — говорится в сообщении общества в Telegram-канале.

Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах в воскресенье. Среди других требований, обозначенных в манифесте — прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.

По словам общества, в преддверии праздников ситуация на КПП «Нарва» в Эстонии, наиболее популярном для объезда закрытой границы, ухудшается с каждым днем.

«Вчера уже 400 человек не успело пройти эстонскую границу до закрытия! А те, кто прошли — простояли более 12 часов на морозе», — говорится в сообщении.

Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы «сотни или даже тысячи» беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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