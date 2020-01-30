Властям Карелии нужен новый инвестор для восстановления сгоревшего завода

Правительство Карелии рассматривает возможность восстановления лесозавода компании "ФинТек", который был построен по ФЦП развития Карелии и сгорел в ноябре 2019 года.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева с премьер-министром Карелии Александром Чепиком.

Для обеспечения нового проекта древесным сырьем новому инвестору планируется передать лесные участки в соответствии с действующим законодательством на севере республики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".