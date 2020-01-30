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Властям Карелии нужен новый инвестор для восстановления сгоревшего завода

Новости. Экономика
13:19, 31 Января 2020
фото: пресс-служба Минприроды Карелии
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Правительство Карелии рассматривает возможность восстановления лесозавода компании "ФинТек", который был построен по ФЦП развития Карелии и сгорел в ноябре 2019 года.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева с премьер-министром Карелии Александром Чепиком.

Для обеспечения нового проекта древесным сырьем новому инвестору планируется передать лесные участки в соответствии с действующим законодательством на севере республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2020-01-31 13:40:00
Завод что, на бюджетные деньги построен был?
Leopol'd
2020-01-31 13:36:08
Старые деньги попилены и списаны на пожар. Ждём новые!
Гость
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