Властям не нужно «общество послушных горожан», заявил мэр Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился впечатлениями от первой встречи со своими общественными помощниками из числа жителей города.

Об этом он написал в личном аккаунте Вконтакте.

По его словам, в администрацию поступила 41 заявка от желающих стать общественными помощниками мэра. Обучение и тестирование прошли 35 человек, 25 из них выполнили все требования.

«Всегда обращаю внимание на людей, которых отличает повышенная социальная активность. Это те, кто переживает не только за свой дом и двор, но и в целом — за свой район, за город… Их конструктивное неравнодушие выше, чем у других. И институт общественных помощников — попытка объединить именно таких людей», — пояснил Любарский.

По его словам, на собрании было принято решение поделить помощников на группы по районам, за которыми закреплены кураторы — заместители главы города.

«Предстоит отшлифовать, доработать цели, задачи и механизмы нашего взаимодействия… Еще раз отмечу — мэрия не собирается формировать общество послушных горожан, встроенных в вертикаль власти. Задача другая — конструктивное желание участвовать в городской жизни и делать Петрозаводск лучше», — добавил мэр Петрозаводска.