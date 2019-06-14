12:24, 14 Июня 2019
Властям Петрозаводска придется расплатится из бюджета за ошибки предшественников
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Властям Петрозаводска придется расплачиваться бюджетными деньгами за ошибки предшественников, допустивших незаконное строительство на землях лесного фонда.
Чтобы узаконить постройки, возведенные на участках общей площадью почти 3 тысячи гектаров, администрация обязана будет посадить деревья на такой же территории в других частях города.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра по природным ресурсам и экологии РК Сергей Шарлаев, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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