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Новости. Экономика
12:24, 14 Июня 2019
фото: Региональное отделение ОНФ

Властям Петрозаводска придется расплатится из бюджета за ошибки предшественников

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Властям Петрозаводска придется расплачиваться бюджетными деньгами за ошибки предшественников, допустивших незаконное строительство на землях лесного фонда.

Чтобы узаконить постройки, возведенные на участках общей площадью почти 3 тысячи гектаров, администрация обязана будет посадить деревья на такой же территории в других частях города.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра по природным ресурсам и экологии РК Сергей Шарлаев, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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