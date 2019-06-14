Властям Петрозаводска придется расплатится из бюджета за ошибки предшественников

Властям Петрозаводска придется расплачиваться бюджетными деньгами за ошибки предшественников, допустивших незаконное строительство на землях лесного фонда.

Чтобы узаконить постройки, возведенные на участках общей площадью почти 3 тысячи гектаров, администрация обязана будет посадить деревья на такой же территории в других частях города.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра по природным ресурсам и экологии РК Сергей Шарлаев, пишут "Вести Карелии".

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