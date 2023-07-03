«Влюбленные сердца» появятся у Дворца бракосочетания в Петрозаводске

Новый арт-объект устанавливают на набережной столицы Карелии.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, у Дворца бракосочетания откроют новый арт-объект под названием «Влюбленные сердца». Создатель арт-композиции – скульптор Александр Ким, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Судя по фото, опубликованному в «МК», работы по установке памятника идут полным ходом.