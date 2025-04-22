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«Влюбленный в профессию педагог»: заслуженный работник образования Карелии отмечает день рождения

Новости. Общество
12:01, 26 Апреля 2025
фото: © Интернет-журнал «Лицей» Наш ВУЗ / ВК

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День рождения отмечает Зинаида Борисовна Ефлова.

Сегодня, 26 апреля, в сети поздравили с днём рождения Зинаиду Борисовну Ефлову, пожелав семейного счастья, крепкого здоровья, новых достижений в сфере образования, успехов в любимом деле.

Зинаида Борисовна — доктор педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник среднего профессионального образования РФ, заслуженный работник образования РК, исполнительный директор Ассоциации сельских малочисленных малокомплектных школ Карелии, методист Центра развития образования.

Педагога знают не только в республике, но и за её пределами. Так, в карельском пединституте Ефлова заведовала научно-исследовательской лабораторией теории и практики развития сельской школы Карелии и преподавала психолого-педагогических дисциплины на факультете начального образования с 2007 по 2013 годы.

Зинаида Ефлова является автором более 200 публикаций по проблематике сельской школы и сельского учительства. 

Источник привел ссылку на публикацию о педагоге, настоящем борце за детей и о том, с какой любовью она подходила к своей работе.

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