Вмешательство полиции помогло жителю Карелии выйти из запоя и построить сарай

Жительница Прионежского района поблагодарила участкового за своевременную помощь, сообщили в МВД Карелии.
На имя начальника Отдела полиции Прионежского района поступило благодарственное письмо, в котором местная жительница выразила признательность участковому уполномоченному полиции, решившему её проблему.
Женщина решила возвести на участке сарай и наняла работника. Но тот, получив деньги на покупку строительных материалов, исчез. Жительница Прионежья обратилась в полицию, и с делом разобрался участковый Максим Божко. Он связался с супругой пропавшего работника и узнал, что тот вместо работы злоупотребляет спиртным.
«Максим Игоревич смог разыскать наёмного работника, — рассказала жительница Прионежского района. –Он явился ко мне трезвым и построил сарай. Спасибо за внимательное и участливое отношение к моему делу».
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