«Вместе с грудью вырастет и печень»: глава Минздрава Карелии рассказал о дозах алкоголя

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, бывает ли полезный алкоголь.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал о присутствии алкоголя в нашей жизни, о его дозах и наших предпочтениях, а также сделал вывод, стоит ли его употреблять вообще.

«Бокал хорошего вина в приятной компании, стопка водки «с устатку», ложечка коньяка для снятия волнения перед выступлением и лучшей дикции, тумблер или глинкерн виски с сигарой, бальзам для здоровья, абсент для психоделического настроения, лимончелло для завершения алкогольного вечера и отрезвления после буйного застолья, «Просекко» в виде аперитива, домашние наливки, настойки, самогон – все от «проверенных» людей, стаканчик холодного пива, наконец, чтобы росли волосы и женская грудь…» - перечислил министр Охлопков и добавил, что, правда, вместе с грудью вырастет и печень!

Алкоголь, по словам главы Минздрава республики, в нашей жизни присутствует по разным поводам. Все дело в пределах разума, а очень часто разума нет…

В прикрепленных иллюстрациях Михаил Охлопков привел цифры статистики, которые сообщают нам о загубленных жизнях из-за пристрастия к алкоголю.

Вывод, по словам министра, один: «откажись от алкоголя – сохрани свою жизнь и жизни своих близких.