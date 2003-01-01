Вместе с Иваном Новиковым задержан экс-депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин

Бывший парламентарий Карелии, а также участник мусорной реформы задержан в рамках одного и того же дела по продаже «Автоспецтранса».

Сегодня, 25 сентября, Петрозаводский суд арестовал на два месяца бывшего руководителя «Карельского экологического оператора» Ивана Новикова. Как выяснилось, не его одного. Вместе с ним был задержан персонаж куда более интересный — бывший депутат Законодательного собрания Карелии Владимир Кванин. Вместе с Новиковым они оба занимались реализацией «мусорной реформы» в Карелии.

Как сообщают из суда наши коллеги из издания «Фактор Новости», оба задержанных обвиняются по одной и той же статье 159 ч.4 УК РФ — мошенничество. И речь идет о мошенничестве в рамках продажи предприятия «Автоспецтранс».

Напомним, что в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» — дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» — купило 51,06% доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» — нынешнего КЭО. Остальные 48,94% доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором.

Также Владимир Кванин был депутатом Заксобрания республики, но досрочно сложил свои полномочия. В 2022 году он оказался крупным должником и против него Арбитражным судом было возбуждено дело о банкротстве. После он утверждал, что погасил долг. Последний его публичный выход был в 2024 году, когда он заявил, что планирует уехать в Ленобласть и выращивать там ягоды, лен и, что особенно интересно, коноплю. С тех пор о нем ничего не было слышно. До сегодняшнего дня.