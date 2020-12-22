Вместо елочных базаров в Петрозаводске появились бабушки-торговки с еловыми лапками (ФОТО)

Обещанные администрацией города новогодние елочные базары пока не открылись, елочные лапки можно купить нелегально.

Напомним, в мэрии сообщали об открытии с 23 декабря елочных базаров. Торговать елками должны были в восьми точках города. Но фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов прошел по трем адресам, заявленным администрацией (Антикайнена 29, Мерецкова 4, Невского 40), и никаких елок не обнаружил. Единственное место, где продаются еловые лапки – у нелегальных торговцев. Бабушки торгуют возле зданий бывшего центрального рынка на Антикайнена.

"В поисках елочных базаров наткнулся на очередную новогоднюю ярмарку. В бывшем ресторане "Петровский", где сейчас располагается центр ремесел, работает ярмарка. Шапки, шарфы, вязанные коровы, лисовидные чехлы на телефон, клюква в сахаре, пряники и печеньки, кожаные сумки, карельские наряды и всякие кухонные аксессуары (скатерти, прихватки, чехлы на чайник) с карельской вышивкой. Ну и фотозона со светящимся оленем в придачу", – рассказал фотограф.















Ранее сообщалось, что Рождественская ярмарка пройдет в Петрозаводске без мастер-классов и концертов.