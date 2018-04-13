Вместо комитетов в мэрии Петрозаводска могли бы работать департаменты, считает депутат

Накануне 100-летия Петросовета депутат Галина Васильева рассказывает о том, как работалось в 1990-е.

- Запомнилось принятие Устава города при Андрее Демине. Иногородние политтехнологи в 1998 году выдали проект Устава, где, например, традиционные комитеты назывались департаментами. Депутаты яростно критиковали этот проект, но деньги уже были заплачены, и глава местного самоуправления Петрозаводска не сдавался. Приняли Устав в 1999 году. Потом уже раз 20 вносились в него изменения. Когда-то давно в составе рабочей группы я участвовала в разработке Регламента Петросовета, куда потом на протяжении многих лет также вносились и до сих пор вносятся изменения, но замечу, что вольного обращения с ним раньше не допускалось. Это был основополагающий документ для четкой организации работы народных избранников. Все депутаты строго следили за исполнением Регламента.

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