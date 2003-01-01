Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

В посёлке Мийнала Лахденпохского района возвели современный медпункт.
В посёлке Мийнала Лахденпохского района завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале. Сейчас учреждение проходит процедуру лицензирования.
— Новый ФАП, в отличие от старого, который ранее размещался в квартире 80-х годов без ремонта, будет тёплым, уютным, красивым. Территория вокруг — благоустроена, — рассказал министр.
Здание медпункта возвели рядом с федеральной трассой. На его площади, составившей 80 м², оборудуют кабинет приёма и процедурный кабинет.
Напомним, ФАП будет обслуживать более 350 пациентов из посёлков Мийнала, Метсямикли, Микли, Нива, Оппола, Коккониэми и Кортела.
Ранее ещё один фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке Святозеро Пряжинского района. Теперь местные жители смогут не только получать медпомощь, но и приобретать лекарственные препараты.