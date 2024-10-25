Вместо подснежников: 8 корзин маслят насобирала петербурженка 2 ноября в лесу рядом с Карелией

Довершал богатый урожай букет припорошенных снегом ромашек.

Петербурженке удалось собрать восемь корзин маслят во время трехчасовой тихой охоты в субботу, 2 ноября, в лесах Выборгского района Ленобласти. Об этом девушка рассказала в сети, опубликовав в паблике «Грибы и Грибники СПб» фотографии небывалого для нынешнего сезона урожая.

Помимо неожиданно большого грибного «улова», ноябрьский лес подарил жительнице Северной столицы слегка заснеженный букет ромашек.

«В лес за подснежниками», — написала автор поста, уточнив время сбора — с 13.00 до 16.30.

«С утра была надежда, что за городом пока снегом не засыпало и есть шанс пособирать маслят. Так и оказалось: небольшие шапочки снега лишь отметили грибные семейки и собирать было одно удовольствие, будто Леший разукрасил белой краской шляпки грибов. Ближе к вечеру пошёл снег и запорошило всё вокруг, но свой букет ноябрьских ромашек я успела собрать», — рассказала подписчица.

«Чудо чудное, диво дивное!» — комментировали пользователи сети.

А кто-то посочувствовал: «маслята чистить до утра».

Пост, кстати, вызвал большую активность подписчиков, которые бурно обсуждали опубликованные фото.