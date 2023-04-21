Вместо салюта День города в Петрозаводске завершили концертом группы «Кар-мэн» (ФОТО)

Заслуженный танцевальный коллектив выступил на главной сцене праздника.

День города в столице Карелии завершился концертом группы «Кар-мэн». Коллектив, подаривший нам такие известные песни, как «Лондон, гуд бай», «Это Сан-Франциско», «Чио-Чио-Сан», образован в 1989 году.



Солист и бессменный лидер - Сергей Лемох. Напомним, в День города также чествовали выпускников, горожане участвовали в «Иллюзиях старого города», в День рождения Петрозаводска почетными гражданами карельской столицы стали врач и директор музея.



























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