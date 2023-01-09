Вместо троллейбусов, отмененных из-за ремонта моста в Петрозаводске, обещают пустить больше маршруток

Отмена маршрутов троллейбусов из-за ремонта моста на улице Антикайнена в Петрозаводске вызвала жалобы горожан — они не могут доехать до некоторых районов города.

Обращения жителей появились в группе «Подслушан в ПТЗ» ВКонтакте и администрация города дала ответ в одном из комментариев.

По сообщению мэрии, чтобы компенсировать нехватку рейсов троллейбусов в Первомайский район, увеличится количество автобусов на маршруте № 27.

Кроме того, как сообщил ранее глава города Владимир Любарский, планируется изменить маршрут движения троллейбуса № 8. Он будет следовать из микрорайона Древлянка до Заводской улицы через центр и Первомайский проспект.