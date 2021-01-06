Внебольничная пневмония стала причиной госпитализации 38 человек за сутки в Карелии

Оперштаб карельского правительства по борьбе с пневмонией сообщил о госпитализации 38 человек с внебольничной пневмонией за сутки.

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3873 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, рассказали в оперштабе.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.