Внедорожник не поделил дорогу с экскаватором на дороге в Карелии

В городе горняков внедорожник столкнулся с экскаватором.

О дорожной аварии сообщили в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 19.57, в городе горняков, на 203 километре автодороги А-137. Там автомобиль Mitsubishi Montero столкнулся с экскаватором Sany, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили 42-летняя водитель Mitsubishi и 40-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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