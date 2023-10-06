Внедорожник не поделил дорогу с экскаватором на дороге в Карелии

В городе горняков внедорожник столкнулся с экскаватором.
О дорожной аварии сообщили в республиканской ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 19.57, в городе горняков, на 203 километре автодороги А-137. Там автомобиль Mitsubishi Montero столкнулся с экскаватором Sany, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получили 42-летняя водитель Mitsubishi и 40-летний пассажир.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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