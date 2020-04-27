890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обрушившийся потолок насмерть придавил жителя Карелии
27.04.2020 16:57
Строительные гипермаркеты ЦСК начинают свою работу с 28 апреля 3
27.04.2020 19:00
На улицах Петрозаводска очень много людей, показал индекс самоизоляции 2
27.04.2020 13:56
Число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти
27.04.2020 18:38
Здание прокуратуры Карелии дезинфицировали в связи с выявленным заболевшим коронавирусом 36
27.04.2020 15:27
В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения
Новое
Сегодня 10:20

Внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали

Новости. Происшествия
10:24, 28 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

ДТП произошло 28 апреля на 419 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 2.10 36-летний водитель Mitsubishi, лишенный водительских прав, съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и два его пассажира – мужчины 33 лет.

Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее пожилой мужчина скончался в БСМП Петрозаводска после автонаезда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
25.04.2020, 08:54
В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 1
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 4
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»