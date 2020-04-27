Внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали

ДТП произошло 28 апреля на 419 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.
В 2.10 36-летний водитель Mitsubishi, лишенный водительских прав, съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и два его пассажира – мужчины 33 лет.
Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Обстоятельства устанавливаются.
Ранее пожилой мужчина скончался в БСМП Петрозаводска после автонаезда.
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