Внедорожник перевернулся на оживленном проспекте Петрозаводска

фото: Скриншот из видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Авария с участием двух пикапов произошла на Кукковке.

Авария с участием двух пикапов произошла сегодня, 5 июня, на Комсомольском проспекте в Петрозаводске, возле пересечения с Курганским проездом.

Судя по видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк», в 8.48 утра столкнулись два пикапа, двигавшиеся в сторону Кукковского кольца в попутном направлении. Одна из машин подрезала другой автомобиль, и он перевернулся.

Как уточнили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, перевернулся автомобиль Mitsubishi. За рулём находился 42-летний мужчина, медицинская помощь ему не потребовалась. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео последствий аварии было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».