Внедорожник после аварии протаранил забор школы в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска вечером 12 января.
Легковушка и внедорожник (предположительно «Митсубиши Паджеро Спорт») столкнулись на улице Анохина в Петрозаводске. После аварии внедорожник вылетел на тротуар и протаранил забор около школы №10. Фотографии аварии прислали читатели «Столицы на Онего».
Информации о пострадавших в аварии нет. Абсолютно точно пострадали обе машины и забор.
