Внедорожник повис на ограждении на трассе в Карелии

В Лоухском районе 70-летний водитель устроил ДТП с пострадавшим.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в минувшее воскресенье, 24 апреля, в 5.40 на 1032 км автомобильной дороги «Кола» Санкт-Петербург–Мурманск в Лоухском районе. Автомобиля Toyota Hilux (в составе с прицепом) под управлением 70-летнего водителя врезался в силовое ограждение и перевернулся.

В результате ДТП пострадал 72-летний пассажир, житель Вологодской области.

Ранее сообщалось, в Кондопожском районе в ДТП погиб 61-летний водитель.