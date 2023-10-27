Внедорожник пролетел по трассе в Карелии со скоростью около 200 км/ч

В ГИБДД Карелии рассказали о нарушителях на дорогах республики и борьбе с ними.

В Госавтоинспекции Карелии привели статистику по нарушениям скорости на дорогах республики с начала 2023 года. За это время более 600 водителей были привлечены к ответственности. Еще около 800 водителей были наказаны за выезд на «встречку» там, где такой маневр запрещен.

В ГИБДД настаивают, что водители сознательно нарушают правила, подвергая смертельному риску участников дорожного движения.

Страшный итог таких нарушений, которые являются основной причиной смертельных аварий — 209 ДТП, где погибли 47 человек, а 281 оказался травмирован.

В Госавтоинспекции напомнили, что зимой высокая скорость увеличивает длину тормозного пути — со скоростью 90 км/ч автомобиль полностью останавливается только через 100 метров, что сравнимо с размером футбольного поля.

В ГИБДД разместили фото одного из «выдающихся» нарушителей — водитель из Карелии разогнал свой внедорожник на 197 км/ч.