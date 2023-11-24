Внедорожник сбил человека на регулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария с участием пешехода произошла на Октябрьском проспекте в карельской столице.
Пешеход попал под колеса легкового автомобиля 24 ноября в 17.41 на регулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске.
На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская легковой автомобиль, завершая проезд перекрестка, сбил пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий цвет светофора.
Видео инцидента, попавшее на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Напомним, ранее стали известны подробности аварии в Петрозаводске, где автомобиль сбил 83-летнюю пенсионерку.
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