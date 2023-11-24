Внедорожник сбил человека на регулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Авария с участием пешехода произошла на Октябрьском проспекте в карельской столице.

Пешеход попал под колеса легкового автомобиля 24 ноября в 17.41 на регулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске.

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская легковой автомобиль, завершая проезд перекрестка, сбил пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий цвет светофора.

Видео инцидента, попавшее на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, ранее стали известны подробности аварии в Петрозаводске, где автомобиль сбил 83-летнюю пенсионерку.