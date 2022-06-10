Внедорожник сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в деревне Карелии

Школьница попала под колеса внедорожника в Вилге в Прионежском районе.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 14 июня в 14.30 на 418 км трассы «Кола» в Прионежском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.
Школьница с полученными травмами госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, внедорожник сбил 70-летнего пешехода на дороге в Карелии.
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