Внедорожник сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в деревне Карелии

Школьница попала под колеса внедорожника в Вилге в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 14 июня в 14.30 на 418 км трассы «Кола» в Прионежском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Школьница с полученными травмами госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, внедорожник сбил 70-летнего пешехода на дороге в Карелии.