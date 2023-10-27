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Внедорожник сгорел дотла в одном из районов Карелии

Новости. Происшествия
09:15, 29 Октября 2023
фото: © 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала / ВК

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В одном из гаражных боксов Сортавалы загорелись автомобили.

О пожаре в гаражном боксе сообщили в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы. 

Днем в субботу, 28 октября, в боксе на улице Северной, 45 в Сортавале загорелись автомашины. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарной охраны в 16.49.

На место происшествия был направлен один из караулов 38 пожарно-спасательная части Сортавалы.

Через три минуты пожарные были на месте, огонь быстро удалось потушить.

В результате пожара сгорела одна автомашина Нива Шевроле, вторая Нива Шевроле оказалась в копоти, возможно, было повреждено только лакокрасочное покрытие. Также был  поврежден сам бокс и оборудование в нем.

Причина пожара устанавливается. Предположительно, возгорание произошло после проведения ремонтно-сварочных работ.

Ранее мы сообщали о сильно полыхавшем пожаре в одном из районов Петрозаводска.

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