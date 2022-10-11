Внедорожник сгорел на дворовой парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пожар произошел в автомобиле Toyota Land Cruiser на улице Суоярвской.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали видео пожара, произошедшего в понедельник, 24 октября, утром на улице Суоярвской. На парковке во дворе у многоэтажек загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser.
Водители, находившихся рядом со вспыхнувшим внедорожником машин, спешно пытались покинуть парковку.
Причины, ущерб устанавлиаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание