ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии

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Один человек пострадал в ДТП в Медвежьегорском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник 14.50 на 623 км трассы "Кола" 70-летний водитель Great Wall, выезжая с прилегающей территории, врезался в ВАЗ-2106, двигавшийся по главной дороге.
В ДТП пострадал 52-летний водитель ВАЗа, он доставлен в лечебное учреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
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