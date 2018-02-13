Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
16:09, 13 Февраля 2018

ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии

По теме

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления жителей Чалны
13.02.18 15:06
В Петрозаводске разыскивают девочку-подростка, пропавшую еще 1 февраля
13.02.18 14:46
В Карелии разыскивают подростка
13.02.18 12:37
Все новости
Загрузка...

Один человек пострадал в ДТП в Медвежьегорском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник 14.50 на 623 км трассы "Кола" 70-летний водитель Great Wall, выезжая с прилегающей территории, врезался в ВАЗ-2106, двигавшийся по главной дороге.

В ДТП пострадал 52-летний водитель ВАЗа, он доставлен в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

По теме

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления жителей Чалны
13.02.18 15:06
В Петрозаводске разыскивают девочку-подростка, пропавшую еще 1 февраля
13.02.18 14:46
В Карелии разыскивают подростка
13.02.18 12:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 2
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

Ведущий Ефим Овчинников и гость программы председатель профсоюзаработников автотранспорта и дорожного хозяйства Карелии Сергей Соловьёв обсуждают изменения в маршрутах городского общественного транспорта в связи с ремонтом трёх мостов Петрозаводска
12.02.2018 16:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»