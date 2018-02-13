ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии

Один человек пострадал в ДТП в Медвежьегорском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник 14.50 на 623 км трассы "Кола" 70-летний водитель Great Wall, выезжая с прилегающей территории, врезался в ВАЗ-2106, двигавшийся по главной дороге.

В ДТП пострадал 52-летний водитель ВАЗа, он доставлен в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.