Внедорожник улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Водитель получил травмы в результате ДТП в Прионежском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 12 марта, в 11.30 на 93 километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок (подъезд к Петрозаводску)» автомобиль Lada вылетел в кювет. Машина ехала в сторону Шелтозера.
В результате аварии 54-летний водитель отечественного внедорожника получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, ранее в Кондопоге автомобиль сбил ребенка. Уехавшего с места ДТП водителя разыскивает ГИБДД.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание