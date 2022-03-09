Внедорожник улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Водитель получил травмы в результате ДТП в Прионежском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 12 марта, в 11.30 на 93 километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок (подъезд к Петрозаводску)» автомобиль Lada вылетел в кювет. Машина ехала в сторону Шелтозера.

В результате аварии 54-летний водитель отечественного внедорожника получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее в Кондопоге автомобиль сбил ребенка. Уехавшего с места ДТП водителя разыскивает ГИБДД.