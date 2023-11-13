Внедорожник в Карелии неудачно обогнал авто, спровоцировав ДТП и травмы для четырех человек

В Прионежском районе Карелии произошло массовая дорожная авария с участием трех автомобилей.

О дорожной аварии с участием трех авто рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 13 ноября, около 8 утра, в Прионежском районе рядом с поселком Шуя произошло ДТП с участием 3 автомобилей.

Водитель Nissan X-Trail при возвращении на свою полосу после обгона столкнулся с попутным автомобилем Mitsubishi ASX.

В результате удара Mitsubishi откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП травмы получили 4 человека: 50-летняя водитель Mitsubishi, 36-летний водитель Skoda и его два пассажира.

По факту ДТП проводится проверка.