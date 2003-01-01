Внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

Водитель грузовика не справился с управлением и устроил жесткое ДТП.
ДТП произошло примерно в 20:00 на 230 км трассы А-121 «Сортавала» недалеко от деревни Мийнала. Об этом сообщили в ГАИ.
По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением. Он не учел погоду и состояние дороги, из-за чего полуприцеп грузовика занесло. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Chevrolet Niva. В этой аварии пострадал 55-летний водитель Chevrolet.
В тот же день зафиксировано еще одно схожее ДТП. Около 07:30 в Калевальском районе на дороге между Костомукшей и Луусалми столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка УАЗа.