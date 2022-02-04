Внедорожник вылетел в кювет с трассы в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Очередная авария произошла в Сегежском районе республики.

Вчера, 7 февраля, в 15.30 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района были привлечены для ликвидации ДТП на трассе «Кола». Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, на 689 километре федеральной автодороги автомобиль вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Информация о пострадавших уточняется.

Фото и видео последствий аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее в Сегежском районе случилось ДТП со смертельным исходом — женщина на иномарке погибла в результате столкновения с грузовиком грузовиком.