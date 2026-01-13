Внедрение бережливых решений в строительной компании Карелии позволило значительно увеличить выработку

На строительном предприятии Карелии подвели итоги реализации проекта по повышению производительности труда.

АО «Специализированный Застройщик «КСМ» завершило проект по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» под руководством эксперта Федерального центра компетенций (ФЦК). В мае 2025 года компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», заключив соглашение с Министерством экономического развития Республики Карелия и ФЦК.

Как рассказали в Минэке, был реализован проект «Повышение эффективности строительства коробки многоквартирного жилого дома из сборных ж/б панелей» (дом для расселения аварийного жилья в Беломорске). В результате были достигнуты основные цели: сокращение сроков монтажа и повышение выработки на одного сотрудника.

Внедрение бережливых решений позволило сократить время монтажа одной секции на 43%, увеличить выработку (количество элементов на 1 человека в смену) на 58%.

О том, как проходит процесс тиражирования разработанных решений и каких результатов удалось достичь, рассказал директор по производству АО «Специализированный Застройщик «КСМ» и руководитель проекта Сергей Анисимов.

Подробнее ЗДЕСЬ.