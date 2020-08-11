Внедрение инновационных технологий выросло в малом бизнесе в Карелии

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в 2019 году составил 1,6% от общего количества таких фирм.

Это выше показателя 2017 года, когда он составлял 0,9%.

Такие данные приводит Карелиястат.

В основном, технологические инновации применяли малые предприятия, которые занимаются обрабатывающими производствами – их доля составила 2,2% в 2019 году против 1,3% в 2017 году.

Затраты на инновационную деятельность в малом бизнесе выросли с 10,9 млн. рублей в 2017 году до 11,2 млн. рублей в 2019 году.

Что понимается под технологическими инновациями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".