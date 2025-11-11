«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

В России началось обсуждение единого стандарта отражения традиционных духовно-нравственных ценностей в рекламе. Инициатива была представлена на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по медиаиндустрии.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Ведомости», обсуждение прошло 11 ноября на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Председателем выступил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Он подчеркнул, что поскольку реклама формирует значительную долю контента для миллионов россиян, важно определить механизмы внедрения новых принципов на уровне компаний.
В 2022 году Владимир Путин поручил правительству при участии ИРИ обеспечить регулярный выпуск патриотического контента. На эти цели институту ежегодно выделяется 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Новый стандарт готовится в развитие этого поручения.
— Стандарт был подготовлен по поручению Путина и направлен на внедрение традиционных ценностей в рекламную практику, — отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
В качестве пилотного проекта было предложено разработать методологию оценки ценности «Крепкая семья». По словам председателя рабочей группы комиссии Марины Ким, большинство участников поддержали документ, но для отдельных положений потребуются уточнения.
Напомним, Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах.