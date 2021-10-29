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Внесены изменения в зимнее расписание автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
18:00, 29 Октября 2021
фото: © vokzal.karelia.ru

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Дополнительные автобусы пойдут из Петрозаводска в Кондопогу.

В официальном паблике автовокзала Петрозаводска сообщили об изменениях в зимнего расписания, которое начнет действовать с 1 ноября.

«В данное расписание добавлены рейсы Петрозаводск — Кондопога», — сообщается в паблике.

На автовокзале напомнили, что до момента окончания реконструкции автовокзала Петрозаводска посадка пассажиров производится у главного входа в здание ЖД вокзала.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска отменил часть рейсов из-за нерабочих дней.

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