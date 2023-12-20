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Внесены изменения в зимнее расписание электричек и «Ласточек» в Карелии

Новости. Общество
15:22, 21 Декабря 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Некоторые поезда железнодорожники отменили, некоторые - назначили.

Как сообщают администраторы паблика «Петрозаводск транспортный», вечерняя электричка № 6373 «Петрозаводск — Свирь», которая выходит из карельской столицы в 18.45 и прибывает на конечную станцию в 21.01, отменена 31 декабря.

Вместо нее на эту дату назначен электропоезд № 6375 «Петрозаводск — Свирь», отправлением из Петрозаводска 31 числа, в 07.51 и прибытием в Свирь в 10.06.

Утренняя электричка № 6374 «Свирь — Петрозаводск», отправлением из Свири в 05.15 и прибытием в региональную столицу в 07.33, отменена 1 января.

Вместо нее на последний день года назначен электропоезд № 6376 «Свирь — Петрозаводск». Отправление в 15.25, прибытие в Петрозаводск — в 17.47.

Далее, электричка № 6373 «Петрозаводск — Медвежья Гора», отправлением из карельской столицы в 18.40 и прибытием в Медвежьегорск в 22.10 — отменена 31 декабря.

На эту дату назначен электропоезд № 6378 «Петрозаводск — Медвежья Гора». Отправление в 08.00, прибытие — в 11.26.

Утренняя электричка» № 6371 «Медвежья Гора — Петрозаводск» (отправлением из Медгоры в 03.55 и прибытием в Петрозаводск в 07.17) — отменена 1 января.

Вместо нее на 31 декабря назначен электропоезд № 6377 «Медвежья Гора — Петрозаводск». Отправление в 14:25, а прибытие — в 18.00.

Наконец, в сообществе рассказали об изменениях в расписании следования поездов «Ласточка». 

Скорый поезд  № 803Ч «Петрозаводск — Петербург» (отправлением из Петрозаводска в 06.36 и прибытием в Северную столицу в 12.00) — отменен 1 января.

Утренний скорый поезд № 804Ч «Санкт-Петербург — Петрозаводск», который должен был отправиться из города на Неве в карельскую столицу в 06.32 и прибыть в 11.57, также отменен 1 января.

Пассажирский поезд № 820В сообщением «Псков — Петрозаводск» 31 декабря проследует с измененным расписанием и пройдет на несколько часов раньше.

А именно, поезд отправится из Пскова 31 декабря в 09.40 (вместо 13.08) и прибудет в Петрозаводск в ту же дату, в 21.51 (вместо 00:24 1 января).

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