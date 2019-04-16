Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение

Подписчики отметили, что лицо Леры выглядит неестественно и что она переборщила с филлерами.

47-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в инстаграме фото из студии программы "Секрет на миллион", на котором запечатлена в ярко-розовом платье с объемными рукавами, пишет "Леди".

Наряд звезды и ее внешний вид в целом привели поклонников в недоумение.

Многие посоветовали Лере сменить стилиста, а некоторые отметили, что лицо ведущей выглядит неестественно, и предположили, что она переборщила с филлерами.

"Этот цвет вам не идет ничуть! Прекратите одеваться, как малолетка!", "Наймите нового стилиста, это платье уже ни в какие ворота", "Боже, что за вид! Дешево выглядит, не ваш цвет и фасон", "А что с лицом?" "Лера с ботоксом переборщила", "Вся ненатуральная какая-то: что цвет ядовый, что лицо, как маска", — написали они.

Некоторые, впрочем, посчитали образ Кудрявцевой вполне симпатичным: "Ой, куколка", "Роскошная женщина", "Девчушечка, так держать!", "Очень красивое платье! Это Moschino?", "Как всегда, выглядишь великолепно, Лера".