Скоропостижно скончался водитель пожарной части в Кеми

Трагедия произошла у пожарных в Кемском районе. Не стало их друга.

В Карелии скончался водитель пожарной части №22 в Кеми. Сергей Пяткевич посвятил пожарной службе почти 15 лет своей жизни. Товарищи считали его незаменимым членом коллектива и надёжным товарищем.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине водителя пожарной части Пяткевича Сергея Викторовича. [...] Его золотые руки и мастерство вызывали восхищение. Сергей Викторович был незаменимым человеком в коллективе, и нам будет очень его не хватать. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на странице пожарной части его товарищи.

Напомним, что ранее в Карелии умер народный карельский артист Александр Лисицын.